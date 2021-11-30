В Раду теперь проходят сразу 9 партий, «Слуга народа» уже на втором месте

Девять политических партий преодолели бы 5%-й проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, есть шансы на прохождение в парламент еще у одной партии, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международный институтом социологии (КМИС) 26-29 ноября.

За партию «Европейская солидарность» проголосовали бы 17,1% определившихся с выбором респондентов, за партию «Слуга народа» — 15%, за «Батькивщину» — 13,3%, за партию «Разумная политика» экс-спикера Дмитрия Разумкова — 9,9%, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 9,2%, за партию «Сила и честь» — 6,7%, за «Украинскую стратегию Гройсмана» — 5,7%, за Радикальную партию Олега Ляшко — 5,4% и за партию «Наши» — 5,3%, сообщается на сайте КМИС.

Ниже проходного барьера, но в пределах статистической погрешности от него результат партии «Удар», за которую готовы проголосовать 4,5% определившихся респондентов.

За партию «Свобода» намерены проголосовать 2,8% определившихся респондентов, за партию Шария — 2,7%, за «Голос» — 1,8%, за все остальные партии, вместе взятые — 0,5%.

Кроме того, 0,8% общего количества опрошенных заявили, что не намерены принимать участия в голосовании на парламентских выборах, 7,5% намерены проголосовать против всех политсил, а 5,1% затруднились с ответом.

«Следует отметить, что по формальным признакам рейтинги таких политических сил, как „Европейская солидарность“ и „Слуга народа“ отличаются в рамках статистической погрешности. Рейтинги „Европейской солидарности“ и „Батькивщины“ отличаются более статистической погрешности, а „Слуги народа“ и „Батькивщины“ — в рамках статистической погрешности», — отмечается в пресс-релизе КМИС.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 1203 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Выборка репрезентативна, статистическая погрешность с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1 не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 12% и 1,4% — для показателей, близких к 5%.