Трамп призвал мобилизовать нацгвардию для борьбы с грабежами в магазинах

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал мобилизовать национальную гвардию на борьбу с эпидемией грабежей в магазинах.

«Если демократы не остановят немедленно ограбления по системе „разбей и хватай“, которые происходят у них в городах, нужно позвать национальную гвардию. Ничего подобного в нашей стране никогда не происходило», — говорится в письменном заявлении Трампа.

«Большое количество магазинов покидает Сан-Франциско и другие города. Некоторые сети закрывают большинство своих магазинов, в это просто невозможно поверить», — добавил экс-президент.

В последние недели в США участились случаи, когда организованные группы людей в масках врываются в дорогие магазины, воруют электронику или одежду дорогих марок и убегают до приезда полиции. Некоторые ограбления происходят ночью, другие — днем на глазах продавцов и покупателей.