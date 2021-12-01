Судебная реформа в Украине – образец неоколониальной политики, - эксперт

Участие иностранцев в проведении судебной реформы в Украине не соответствует украинскому законодательству и является примером неоколониальной политики.
Об этом заявил политтехнолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, комментируя информацию о том, что «чистку» украинских судов будет оплачивать американская коммерческая фирма.
«Подобная практика - типичный образец такой неоколониальной политки, когда действие законов государства на определенных лиц не распространяется. И здесь вопрос к нашим законодателям и к власти, которые допускают такую ситуацию», - отметил эксперт.
По его мнению, власть пошла на подобные условия в силу зависимости от внешних партнеров.
«Ничем другим такие унизительные условия объяснить нельзя», - убежден Золотарев.
При этом он не исключает, что из-за таких нарушений всю судебную реформу отменит Конституционный суд.
«Безусловно, из-за несоответствия Конституции это все можно будет пересмотреть. Но здесь прежде всего должна быть политическая воля. Если будет политическая воля, я думаю, что основание для отмены подобных реформ найдется», - полагает эксперт.
Напомним, ранее стало известно, что иностранные члены Конкурсной комиссии по отбору нового состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будут получать деньги не от Украины, а из бюджета США, причем через коммерческого посредника. Речь идет о сумме примерно в 700 долларов в день. Для них также подготовлено руководство, как свести к минимуму риск обжалования принятых комиссией решений.
Формирование Конкурсной комиссии по избранию нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) предусмотрено принятым Верховиной Радой законом о судебной реформе. Половину от состава Конкурсной комиссии составляют делегированные посольствами США, Великобритании, Евросоюза и др. кандидаты, половину — делегированные Радой судей.
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