Нынешнюю судебную реформу в будущем могут отменить как неконституционную, - эксперт

Запад через такие механизмы как Этический совет пытается создать новую, подконтрольную себе судебную систему в Украине. Однако такие попытки могут не увенчаться успехом.

Об этом заявил руководитель центра «Третий сектор», политтехнолог Андрей Золотарев.

«Мы видели пример судебной реформы Порошенко, получившей среди специалистов крайне низкую оценку. Тогда по сути никакой судебной реформы не было — власть под видом судебной реформы просто выстраивала судебную систему по-своему. Здесь же мы видим усиление давления Запада. В Этическом совете решающий голос будет за международными экспертами, и они смогут блокировать любые неприемлемые для них кандидатуры. То есть общий тренд здесь в сторону того, что коллективный Запад шаг за шагом берет судебную систему Украины под свой контроль», — отметил эксперт.

В то же время он не уверен, что Западу удастся довести до конца задуманное.

«Зеленский выполнил то, что требовал Запад — он разблокировал судебную реформу, но дальнейшее будет зависеть от политической ситуации в стране. С учетом того, что экономическая, социальная и политическая ситуация крайне нестабильны, у меня нет уверенности в том, что нынешняя судебная реформа будет доведена до конца», — отметил он.

Также эксперт не верит, что в результате реформы для обычных украинцев улучшится доступ к правосудию.

«Пока, во всяком случае, ничего такого, что изменило бы ситуацию и сделало правосудие более доступным и справедливым для рядовых украинцев, мы не видим. При Порошенко как раз доступ к правосудию для украинцев по факту даже усложнили», — напомнил эксперт.

«Судебная система станет более независимой от украинских олигархов и политиков, но станет более зависима от коллективного Запада», — таким он видит финал анонсированной реформы, если она вообще будет доведена до конца.

Вмешательство иностранцев в работу судебной системы противоречит Конституции и это, по мнению Заолотарева, может в будущем стать поводом для ее отмены.

«Как раз изменение политической ситуации и может привести к тому, что, сославшись на несоответствие ряда моментов этой реформы Конституции, ее отыграют назад», — предрекает он.

Напомним, что 14 июля украинский парламент одобрил закон, который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании состава Высшего совета правосудия (ВСП). Закон предполагает создание Этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП. Закон содержит ключевую правку о том, что ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.