Столтенберг отказал Москве в праве вето на вступление Украины в НАТО

Принимать решение о степени готовности Украины к вступлению в НАТО будут члены альянса, у России нет права вето в этом вопросе. Об этом, как сообщает Reuters, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.

Столтенберг также повторил в среду свое предупреждение о том, что любая будущая российская агрессия против Украины будет стоить дорого и повлечет за собой серьезные политические и экономические последствия для Москвы.

Он также сказал, что поддержка НАТО территориальной целостности Украины «остается непоколебимой», назвав Киев «близким и высоко ценимым партнером».

В то же время Столтенберг напомнил, что Украина не может рассчитывать на гарантии безопасности и коллективную оборону, которые действуют для членов блока. «Необходимо различать партнеров и членов альянса». — сказал генсек НАТО.

Заявление прозвучало через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

По его словам, Россия намерена добиваться «надежных и долгосрочных гарантий безопасности» и в переговорах с США и их союзниками будет «настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток».