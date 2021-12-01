Эксперт: Оставшиеся кандидаты на руководителя САП малограмотны

Затягивание конкурса по выбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры случилось по вине иностранных партнеров. Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.

По его мнению, систематически отсутствовал кворум в связи с тем, что иностранные члены комиссии и так называемые общественные организации не приходили на заседания и срывали их.

«Конкурс затягивали именно по вине лиц, которые якобы настаивали на его прозрачности, а на самом деле добивались легализации иностранных агентов в органах государственной власти Украины».

Комментируя тот факт, что оба оставшихся кандидата на пост руководителя САП детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор из офиса генпрокурора Андрей Синюк провалили финальный тест, Кравец отметил: «В результате мы получили двух кандидатов которые абсолютно не понимают, на мой взгляд, принципы работы прокуратуры, и как показали объективные тесты, в принципе являются малограмотными».

По его мнению, международные партнеры, которые настаивали на конкурсе и определили достойных кандидатов, делала это исключительно с целью назначения тех лиц, которые им были указаны посольством США.

«Но, как показывает практика в судах, как раз прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры, на мой взгляд, проявляют крайне скромные знания и понимание уголовно-процессуального законодательства в принципе, что в дальнейшем приводит и к оправдательным приговорам, и к закрытию уголовных производств, и к взысканию потом с государства Украина лицами, которые были незаконно привлечены к уголовной ответственности, соответствующего материального и морального ущерба», - отметил адвокат.

Он считает, что нужно объявлять новый конкурс, в котором не смогут принимать участие те, кто участвовал в нынешнем.

«Тем более лица, продемонстрировавшие крайне низкие результаты, а также заангажированные иностранными партнерами иностранных правительств, - отметил Кравец. – Более того, лица, за которые голосовали иностранцы, в принципе должны быть поставлены под контроль СБУ и службы внешней разведки, чтобы проверить их взаимосвязь с иностранными правительствами и иностранными разведками».

Адвокат подчеркивает, что конкурс продемонстрировал: участие иностранных партнеров приводит не к проведению открытого и объективного конкурса, а лишь «к попытке легализовать кандидатуры, которые дали присягу иностранным правительствам, а не гражданам Украины».