Войти
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
официально
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»
соседи
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Эксперт: Оставшиеся кандидаты на руководителя САП малограмотны

248
Эксперт: Оставшиеся кандидаты на руководителя САП малограмотны

Затягивание конкурса по выбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры случилось по вине иностранных партнеров. Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.

По его мнению, систематически отсутствовал кворум в связи с тем, что иностранные члены комиссии и так называемые общественные организации не приходили на заседания и срывали их.

«Конкурс затягивали именно по вине лиц, которые якобы настаивали на его прозрачности, а на самом деле добивались легализации иностранных агентов в органах государственной власти Украины».

Комментируя тот факт, что оба оставшихся кандидата на пост руководителя САП детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор из офиса генпрокурора Андрей Синюк провалили финальный тест, Кравец отметил: «В результате мы получили двух кандидатов которые абсолютно не понимают, на мой взгляд, принципы работы прокуратуры, и как показали объективные тесты, в принципе являются малограмотными».

По его мнению, международные партнеры, которые настаивали на конкурсе и определили достойных кандидатов, делала это исключительно с целью назначения тех лиц, которые им были указаны посольством США.

«Но, как показывает практика в судах, как раз прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры, на мой взгляд, проявляют крайне скромные знания и понимание уголовно-процессуального законодательства в принципе, что в дальнейшем приводит и к оправдательным приговорам, и к закрытию уголовных производств, и к взысканию потом с государства Украина лицами, которые были незаконно привлечены к уголовной ответственности, соответствующего материального и морального ущерба», - отметил адвокат.

Он считает, что нужно объявлять новый конкурс, в котором не смогут принимать участие те, кто участвовал в нынешнем.

«Тем более лица, продемонстрировавшие крайне низкие результаты, а также заангажированные иностранными партнерами иностранных правительств, - отметил Кравец. – Более того, лица, за которые голосовали иностранцы, в принципе должны быть поставлены под контроль СБУ и службы внешней разведки, чтобы проверить их взаимосвязь с иностранными правительствами и иностранными разведками».

Читайте также: Столтенберг отказал Москве в праве вето на вступление Украины в НАТО

Адвокат подчеркивает, что конкурс продемонстрировал: участие иностранных партнеров приводит не к проведению открытого и объективного конкурса, а лишь «к попытке легализовать кандидатуры, которые дали присягу иностранным правительствам, а не гражданам Украины».

Ростислав Кравец, САП
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 1 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016