Иракский самолет вылетел из Багдада в Минск за мигрантами

Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из аэропорта Багдада в Минск за мигрантами, сообщает Национальный аэропорт «Минск»

«Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из аэропорта Багдада в 08.23 и находится на пути в Минск. Прилет в Национальный аэропорт ожидается в 12.30. Вылет из Минска в Эрбиль запланирован на 13.45», — говорится в сообщении аэропорта в его Тelegram-канале.

В ноябре у границы Беларусии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области (с польской стороны — «Кузница»), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Беларуси подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.

На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.