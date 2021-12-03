Меркель сложит обязанности канцлера ФРГ после избрания Шольца

Ангела Меркель сложит обязанности канцлера ФРГ после избрания нового канцлера Олафа Шольца, которое намечено, предварительно, на 8 декабря, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«Это канцлерство окончится, насколько это видится сегодня, с избранием нового канцлера Олафа Шольца, которое назначено на среду. Тогда оно закончится. Тогда в Германии появится канцлер, никакого другого канцлера, теневого канцлера не будет. Госпожа канцлер, как она это уже заявляла, намерена тогда уйти с политической работы», - сказал Зайберт.
Он добавил, что ранее Меркель неоднократно и публично говорила об уходе из политики, о том, что «она в течение месяцев не хочет участвовать в мероприятиях».
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