Шмыгаль обещает вовремя начать выплату «тысячи Зеленского»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров сделал все необходимое для того, чтобы начисление выплат полностью вакцинированным гражданам началось вовремя.

«С 19 декабря... стартует программа поддержки по выплате 1000 грн полностью вакцинированным лицам. На этой неделе правительство приняло все необходимые решения, чтобы программа заработала вовремя. На первом этапе проект будет доступен для украинцев в приложении „Дия“. Подать заявку можно будет в несколько кликов при наличии зеленого сертификата», — написал Шмыгаль в фейсбуке в воскресенье.

Он уточнил, что для получения выплат необходимо сформировать виртуальную карту на выбор в одном из банков-партнеров.

«Этот процесс абсолютно бесплатен. После начисления 1000 грн средства можно будет использовать на определенный перечень услуг, таким образом поддержав бизнес, который больше всего пострадал от негативных последствий пандемии», — подчеркнул премьер.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что каждый украинец, получивший две вакцины от Covid-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что программа выдачи 1 тыс. грн вакцинированным гражданам стартует 19 декабря и продлится до конца 2022 года, в ней может принять участие 6 тыс. субъектов бизнеса.

Средства будут выплачены на виртуальные платежные карточки через «Дию».

На это в 2021 году предусмотрено 8 млрд грн из общего фонда бюджета. Выплаты не будут облагаться налогом и не повлияют на выделение субсидий. При этом средства можно будет израсходовать на покупку билетов в кино, театр, на концерт, занятия спортом, путешествия по Украине на поезде или самолете.