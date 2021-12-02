На выплаты «тысячи Зеленского» в этом году выделят не 3, а 8 миллиардов

На выплаты вакцинированным от коронавируса в этом году из госбюджета будет выделено 8 млрд грн вместо 3 млрд грн, как планировали ранее.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства.
«Поскольку ожидаем увеличения обращений, принято решение увеличить сумму, которая будет направлена на выплаты украинцам уже в этом году, до 8 млрд грн. В ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос», — отметил Шмыгаль.
Он в очередной раз отметил, что вакцинация остается национальным приоритетом. «Этот вопрос безопасности страны, поэтому правительство продолжает внедрение программы выплат по 1 тысяче гривен для всех вакцинированных. Инициатива Президент реализуется в несколько этапов. На старте программа получения средств будет проходить через приложение „Дія“. Это самый быстрый и простой способ. Фактически 100 офлайн-пунктов поддержки „Дії“ будут предоставлять помощь по всей Украине. Цель программы — поддержать пострадавший в результате пандемии бизнес, простимулировать вакцинацию в государстве», — сказал Шмыгаль.
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тыс. гривен гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19.
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