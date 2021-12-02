Войти
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
официально
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»
соседи
Лукашенко заявил о поддержке России в случае «агрессии Украины»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

На выплаты «тысячи Зеленского» в этом году выделят не 3, а 8 миллиардов

330
На выплаты «тысячи Зеленского» в этом году выделят не 3, а 8 миллиардов

На выплаты вакцинированным от коронавируса в этом году из госбюджета будет выделено 8 млрд грн вместо 3 млрд грн, как планировали ранее.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства.

«Поскольку ожидаем увеличения обращений, принято решение увеличить сумму, которая будет направлена на выплаты украинцам уже в этом году, до 8 млрд грн. В ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос», — отметил Шмыгаль.

Он в очередной раз отметил, что вакцинация остается национальным приоритетом. «Этот вопрос безопасности страны, поэтому правительство продолжает внедрение программы выплат по 1 тысяче гривен для всех вакцинированных. Инициатива Президент реализуется в несколько этапов. На старте программа получения средств будет проходить через приложение „Дія“. Это самый быстрый и простой способ. Фактически 100 офлайн-пунктов поддержки „Дії“ будут предоставлять помощь по всей Украине. Цель программы — поддержать пострадавший в результате пандемии бизнес, простимулировать вакцинацию в государстве», — сказал Шмыгаль.

Читайте также: Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию вокруг Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тыс. гривен гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19.

Денис Шмыгаль, тысяча Зеленского
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 2 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016