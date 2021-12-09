Боррель и новая глава МИД Германии поговорили про Украину

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обсудил на первой встрече с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок наращивание сил России у границ Украины и пути поддержки суверенитета Украины. Об этом Боррель сообщил на пресс-конференции с немецким министром в Брюсселе, куда Бербок совершила в четверг свой первый зарубежный визит с момента назначения на эту должность.
«Мы обсудили наращивание военных сил России у границ Украины и мы вновь подтвердили нашу непреклонную готовность поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил Боррель.
На встрече также обсуждались продвижение европейских ценностей в мире, ситуация в Беларуси, отношения с Китаем и Ираном..
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