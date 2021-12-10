Путин рассказал, как Украина была готова вступить в Евразийский экономический союз

Украина высказывала намерение вступить в объединение государств на евразийском пространстве, когда такие планы еще только зарождались и обсуждались, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференции.
Глава государства вспомнил, что инициатором такого объединения был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Прекрасно помню о его телефонном звонке, когда он позвонил и задал ряд сакраментальных вопросов по поводу того, что Россия видит в качестве приоритетов на ближайшее будущее», — рассказал Путин.
«Договорились, что таким приоритетом и для Казахстана, и для России будет создание интеграционного объединения, о котором мы говорили раньше и к которому готовы были присоединиться и Беларусь, и, кстати говоря, Украина тогда», — сказал президент РФ.
«С Украиной не получилось, хотя такие все-таки намерения были высказаны тогдашним руководством Украины. Тем не менее с легкой руки первого президента Казахстана этот процесс начал развиваться, и сегодня мы чувствуем, что это было сделано абсолютно правильно», — резюмировал Путин.
Он также присоединился к словам благодарности в адрес властей Казахстана за проделанную работу в ходе председательства в ЕАЭС в нынешнем году.
Евразийский экономический союз — международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016