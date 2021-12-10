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Путин рассказал, как Украина была готова вступить в Евразийский экономический союз

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Путин рассказал, как Украина была готова вступить в Евразийский экономический союз

Украина высказывала намерение вступить в объединение государств на евразийском пространстве, когда такие планы еще только зарождались и обсуждались, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференции.

Глава государства вспомнил, что инициатором такого объединения был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Прекрасно помню о его телефонном звонке, когда он позвонил и задал ряд сакраментальных вопросов по поводу того, что Россия видит в качестве приоритетов на ближайшее будущее», — рассказал Путин.

«Договорились, что таким приоритетом и для Казахстана, и для России будет создание интеграционного объединения, о котором мы говорили раньше и к которому готовы были присоединиться и Беларусь, и, кстати говоря, Украина тогда», — сказал президент РФ.

«С Украиной не получилось, хотя такие все-таки намерения были высказаны тогдашним руководством Украины. Тем не менее с легкой руки первого президента Казахстана этот процесс начал развиваться, и сегодня мы чувствуем, что это было сделано абсолютно правильно», — резюмировал Путин.

Он также присоединился к словам благодарности в адрес властей Казахстана за проделанную работу в ходе председательства в ЕАЭС в нынешнем году.

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Евразийский экономический союз — международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба.

Владимир Путин, ЕврАзЭс
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