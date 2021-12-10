Меркель собирается написать автобиографическую книгу

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель намерена написать книгу, где будет изложена ее биография. Об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel.
По его информации, участвовать в написании книги будет приближенная экс-главы правительства ФРГ Беате Бауманн, которая на протяжении многих лет была советником Меркель. «Канцлер не хочет рассказывать всю свою жизнь. Она хотела бы объяснить основные политические решения своими словами и опираясь на собственный жизненный путь», — рассказала Бауманн.
При этом уточняется, что в книгу войдут такие ключевые темы, как финансовый и миграционный кризисы, а также пандемия коронавируса. На написание биографии у Меркель, как ожидается, уйдет два-три года.
Вместе с тем, как подчеркнула Бауманн, задействовать других авторов при создании биографии, не планируется. «Бывший канцлер и я совершенно уверены: если мы будем писать эту книгу, то мы сделаем это вдвоем, без „авторов-призраков“, без историков и без журналистов», — заключила она.
В среду социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии. Таким образом, 16-летняя эпоха правления Меркель окончательно завершилась.
Меркель (девичья фамилия Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье лютеранского пастора и учительницы. В 2000 году она стала председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС) (первая женщина в истории ХДС, занявшая этот пост). В 2002-2005 гг. возглавляла фракцию ХДС/ХСС. 22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером ФРГ, в тот же день она была приведена к присяге. 8 декабря 2021 года она официально сложила с себя полномочия.
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