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Twitter не хочет даже через суд восстанавливать аккаунт Трампа

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Twitter не хочет даже через суд восстанавливать аккаунт Трампа

Соцсеть Twitter просит суд в Калифорнии отклонить требование бывшего президента США Дональда Трампа восстановить его аккаунт на время разбирательства, свидетельствуют документы, опубликованные в базе судов.

Как говорится в поданном адвокатами соцсети документе, политик попросил о досудебном запрете на блокировку аккаунта, «что вынудит Twitter против воли распространять сообщения Трампа». «Не может быть серьезных аргументов в пользу того, чтобы какой-либо суд в Америке на законных основаниях выдал такое предписание», — указывают ответчики.

В документе отмечается, что такой приказ суда нарушил бы правила соцсети. Адвокаты ссылаются на несколько прецедентов, заявляя, что просьба Трампа сравнима с принуждением газеты к печати передовиц вопреки ее возражениям или к организатору парада включить в него группы, которые намерены продвигать нежелательное сообщение. Требование Трампа, а не политика соцсети нарушают первую поправку к конституции США о свободе выражения мнений, указывают адвокаты платформы. На 30 страницах они обосновывают свою позицию, заключая свой ответ просьбой отклонить требование Трампа.

Соцсеть настаивает, что как частная компания придя к выводу о нарушении пользователем установленных правил имела право на блокировку аккаунта Трампа. Адвокаты указывают, что перечисленные в ответе основания не только делают невозможным судебный запрет на блокировку, но и удовлетворение самого иска бывшего президента.

Ранее судья из Флориды, куда Трамп подал иск о неконституционности действий платформы, передал его в Калифорнию, как этого просила соцсеть «на основании требования, принимаемого пользователями по условиям контракта, подписание которого необходимо для создания аккаунта».

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Крупнейшие соцсети заблокировали аккаунты Трампа после штурма Капитолия в январе 2021 года, когда его сторонники надеялись не допустить утверждения результатов президентских выборов, которые Трамп уступил демократу Джо Байдену. Бывший президент располагал более чем 88 миллионами подписчиков в Twitter, до полного закрытия аккаунта компания неоднократно цензурировала публикации Трампа.

Twitter, Дональд Трамп
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