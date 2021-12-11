Зеленский заявил о существовании в Европе «культа России»

Европейские страны сами создают «культ России», когда постоянно говорят о том, какое это мощное государство, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью телеканалу 1+1.
«Я об этом откровенно говорил и нашим европейским коллегам. Они все говорят: Россия очень мощная. Она сильна. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь этих вызовов. Вы все говорите об этом медийно», — посчитал Зеленский. По его словам, после таких заявления российский президент Владимир Путин «верит в то, что Россия может делать то, что она хочет».
«Мы сами постоянно так делаем. Мы сами постоянно создаем культ», — подчеркнул Зеленский.
В том же интервью украинский президент допустил, что у его страны при участии США может появиться еще одна площадка переговоров с Россией. При этом он подчеркнул необходимость «не потерять» «нормандский формат». По словам Зеленского, в нем заинтересован президент Франции Эммануэль Макрон, а США могут его дополнить.
Глава государства также не исключил, что в скором времени может провести прямые переговоры с Путиным. Зеленский отметил, что такую перспективу поддерживают европейские партнеры Украины и США.
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