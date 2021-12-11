Войти
Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО
дружба народов
Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО
Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена
позиция
Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Зеленский заявил о существовании в Европе «культа России»

483
Зеленский заявил о существовании в Европе «культа России»

Европейские страны сами создают «культ России», когда постоянно говорят о том, какое это мощное государство, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью телеканалу 1+1.

«Я об этом откровенно говорил и нашим европейским коллегам. Они все говорят: Россия очень мощная. Она сильна. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь этих вызовов. Вы все говорите об этом медийно», — посчитал Зеленский. По его словам, после таких заявления российский президент Владимир Путин «верит в то, что Россия может делать то, что она хочет».

«Мы сами постоянно так делаем. Мы сами постоянно создаем культ», — подчеркнул Зеленский.

В том же интервью украинский президент допустил, что у его страны при участии США может появиться еще одна площадка переговоров с Россией. При этом он подчеркнул необходимость «не потерять» «нормандский формат». По словам Зеленского, в нем заинтересован президент Франции Эммануэль Макрон, а США могут его дополнить.

Читайте также: США считают, что Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной

Глава государства также не исключил, что в скором времени может провести прямые переговоры с Путиным. Зеленский отметил, что такую перспективу поддерживают европейские партнеры Украины и США.

Владимир Зеленский, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 11 декабря 2021
Пятница, 10 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016