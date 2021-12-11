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У Трампа были планы со штурмом Капитолия и чрезвычайным положением

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У Трампа были планы со штурмом Капитолия и чрезвычайным положением

Комитет палаты представителей конгресса США, расследующий события 6 января в Вашингтоне, изучает PowerPoint-презентацию с планами по отмене итогов президентских выборов 2020 года, пишет The New York Times.

Презентация под названием Election Fraud, Foreign Interference & Options for 6 Jan («Фальсификация выборов, иностранное вмешательство и варианты действий для 6 января») содержит 38 слайдов. В ней бывшему президенту Дональду Трампу рекомендуется ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы отсрочить утверждение результатов голосования. Один из предлагаемых в инструкции вариантов — заявить, что Китай и Венесуэла получили контроль над используемой для подсчета голосов техникой.

Документ комитету передал Марк Медоуз, занимавший в администрации Дональда Трампа пост главы аппарата сотрудников Белого дома. Адвокат Медоуза Джордж Тервиллигер заявил, что тот получил презентацию по почте и сам ничего с ней не делал.

Автор презентации неизвестен. Фил Уолдрон, отставной военный и один из активистов в пользу опротестования итогов выборов, рассказал, что рассылал файл среди своих соратников, но лично Медоузу не направлял — вероятно, это сделал кто-то из его единомышленников. Как отмечает издание, похожий документ в разных вариациях можно найти и в открытом доступе. Уолдрон сообщил, что 5 января обсуждал его с небольшой группой членов палаты представителей.

Как отмечает The Guardian, Медоуз получил презентацию за день до штурма Капитолия. По данным издания, в документе рекомендуется сначала сообщить о предполагаемом иностранном вмешательстве в выборы законодателям, ввести режим ЧП, признать результаты электронного голосования недействительными, а затем поручить конгрессу разработать дальнейший план действий в соответствии с конституцией.

Альтернативный сценарий предполагал участие бывшего вице-президента США Майка Пенса: например, он мог отложить сертификацию результатов выборов для проведения экспертизы, а по ее итогам согласиться подсчитывать только бумажные бюллетени.

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6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США, где проходило заседание для утверждения результатов президентских выборов. По итогам голосования победил Байден. Протестующие не согласились с результатами подсчета голосов, прорвались через оцепление, захватили Капитолий и сорвали заседание. Их удалось выгнать из здания только через несколько часов. В ходе столкновений погибли пять человек.

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к штурму. Руководство крупных соцсетей, включая Twitter, Facebook и Instagram, увидело угрозу подстрекательства к насилию в постах, опубликованных Трампом незадолго до нападения на Капитолий. Его аккаунты заблокировали. Республиканец заявил, что его несогласие с результатами выборов не помешает передаче власти. 20 января состоялась инаугурация Байдена.

Дональд Трамп, выборы в США
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