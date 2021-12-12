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В ГСЧС представили мобильное приложение «Спасение в горах» с GРS-мониторингом

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В ГСЧС представили мобильное приложение «Спасение в горах» с GРS-мониторингом

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) представили мобильное приложение «Спасение в горах» как часть системы GРS-мониторинга для безопасности горного туризма.

«Система GРS-мониторинга для усовершенствования безопасности туристов состоит из аппаратно-программного комплекса оперативного управления силами и средствами; автоматизированной системы приема и обработки сообщений о происшествиях от туристов; автоматизированной системы регистрации туристических групп и мобильного приложения на ОС Android и iOS «Спасение в горах», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Мобильное приложение предназначено для передачи сигналов «SOS» с географическими координатами при возникновении чрезвычайных событий в горной местности. Функционал данного приложения позволяет верифицированным пользователям при попадании в сложные ситуации в горной местности одним нажатием отправлять в горную поисково-спасательную службу сообщения о ЧС с точными координатами места происшествия.

В пресс-службе заявили, что данное приложение сейчас работает в тестовом режиме и доступно на сайте ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в разделе «регистрация туристических групп», а уже через несколько дней его можно будет скачать в Play Market.

Как отмечается, целью внедрения системы GРS-мониторинга является повышение уровня безопасности в горном туризме, а именно: мониторинг передвижения самостоятельных туристов и туристических групп, путешествующих по горной местности; усовершенствование системы управления подразделениями при организации поисково-спасательных мероприятий в горной местности через отслеживание в реальном времени текущего места нахождения поисково-спасательных групп и маршрутов их передвижения.

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Данный инфраструктурный проект под названием «Повышение уровня безопасности и защиты населения в трансграничном регионе путем усиления совместных мероприятий по подготовке и сотрудничеству в сфере управления чрезвычайными ситуациями — BRIDGE» осуществляется в рамках Совместной операционной программы Румыния-Украина 2014-2020.

ГСЧС
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