Зеленский присвоил звание Герой Украины композитору

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с композитором Игорем Покладом и вручил ему орден Государства с присвоением звания Героя Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

«Посвятив свою жизнь музыкальному искусству, вы стали действительно мастером. Без преувеличения ваша музыка является голосом Украины. Ваши песни звучат по всему миру. Эти композиции относятся к лучшим жемчужинам национального духовного достояния, без которых невозможно представить современную украинскую культуру», — сказал Зеленский, обращаясь к композитору.

Композитор и опермейстер Игорь Поклад является автором более 150 песен, в том числе — музыкальных представлений «Конотопская ведьма», «Рождественская ночь», «Москаль-волшебник», «Засватанная — невенчанная», «Такое еврейское счастье», «Чмырь», рок-опера «Ирод» и т.д. Он плодотворно работал в кино с режиссерами Леонидом Быковым, Андреем Бенкендорфом, Николаем Засеевым в более чем 40 художественных и телефильмах. Написал музыку к анимационным лентам «Как казаки...», «Энеида» и т.д.