Во Львове в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

Во Львове в жилом доме на ул. Замарстыновская произошел взрыв с последующим горением, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«13 декабря в 17:35 в ГСЧС поступила информация, что в г. Львов по ул. Замарстыновская, 28 произошел взрыв, предварительно бытового газа, в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома с последующим возгоранием», — указывается в сообщении в телеграмм-канале.
В 17:55 пожар был локализован, в 18:22 — ликвидирован.
Подразделения ГСЧС спасли троих жителей. Три человека с ожогами средней степени тяжести госпитализированы.
Отмечается, что взрывом была разрушена межкомнатная перегородка, огнем повреждено деревянное перекрытие в квартире между 2 и 3 этажами.
К тушению от ГСЧС привлекались 20 человек и 4 единицы техники.
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