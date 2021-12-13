Во Львове в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

Во Львове в жилом доме на ул. Замарстыновская произошел взрыв с последующим горением, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«13 декабря в 17:35 в ГСЧС поступила информация, что в г. Львов по ул. Замарстыновская, 28 произошел взрыв, предварительно бытового газа, в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома с последующим возгоранием», — указывается в сообщении в телеграмм-канале.

В 17:55 пожар был локализован, в 18:22 — ликвидирован.

Подразделения ГСЧС спасли троих жителей. Три человека с ожогами средней степени тяжести госпитализированы.

Отмечается, что взрывом была разрушена межкомнатная перегородка, огнем повреждено деревянное перекрытие в квартире между 2 и 3 этажами.

К тушению от ГСЧС привлекались 20 человек и 4 единицы техники.