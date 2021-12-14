Президенты Литвы и Польши приедут в Украину на саммит «Люблинского треугольника»

20 декабря президенты Польши и Литвы приедут в Украину для участия в саммите «Люблинского треугольника».

Об этом сообщили в канцелярии президента Польши, пишет «Европейская правда».

«Президенты Польши, Литвы и Украины Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Владимир Зеленский 20 декабря встретятся в Украине в рамках саммита „Люблинского треугольника“ и обсудят ситуацию в нашем регионе», — сообщил представитель канцелярии Якуб Кумох.

О будущей встрече раньше говорил и Гитанас Науседа, не называя дат.

Остальные детали встречи пока не сообщаются.

Люблинский треугольник — платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической сфере и социально-гуманитарной сфере.