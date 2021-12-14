Зеленский вспомнил про жилье для ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении в 2022 году Государственной программы по обеспечению жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее заявление Зеленский сделал во время совещания относительно социальной защиты ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
«В следующем году мы возобновляем государственную программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС», — заявил Зеленский.
Уточняется, что президент уже подписал указ, предусматривающий возобновление программы по обеспечению ликвидаторов жильем, а также создание отличительной президентской награды «За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».
По словам Зеленского, Кабмин должен как можно скорее приступить к выполнению указанного указа с тем, чтобы он был реализован до апреля следующего года.
Позднее текст указа № 649/2021 появился на сайте главы государства.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016