Зеленский присвоил звание «Герой Украины» нескольким ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда» ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову (посмертно).
Соответствующий указ № 468/2019 от 27 июня обнародован на сайте главы государства.
Согласно документу, старший инженер-механик реакторного цеха государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС» (в 1983-1989 годах) Ананенко, старший инженер турбинного цеха ЧАЭС (в 1986 году) Беспалов и начальник смены этого предприятия (в 1976-2005 годах) Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия, проявленные во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.
Как отмечает пресс-служба президента, все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС. Они спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.
Отметим, что 26 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко уже вручал государственные награды работникам ЧАЭС и ликвидаторам последствий аварии на станции. Он удостоил ордена «За мужество» ІІІ степени старшего инженера-механика реакторного цеха ЧАЭС Ананенко, старшего инженера турбинного цеха станции Беспалова и начальника смены ЧАЭС Баранова (посмертно).
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