В «Газпроме» оценили запасы газа в украинских ПХГ

Запасы газа в украинских ПГХ опустились почти до уровня начала закачки, а в Европе отобрана треть от заполненного летом объема, говорится в сообщении российского «Газпрома».

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах — на 24,5 процента (на 19,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня», — говорится в официальном Telegram-канале компании.

Там добавили, что запасы топлива в украинских ПГХ опустились до 15,34 миллиарда кубометров, что ниже прошлогоднего показателя на 39,2 процента или на 9,9 миллиарда кубометров.

«Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме», — подчеркнул «Газпром».

Напомним, что к концу октября запасы природного газа в украинских ПХГ составляли около 18,5 миллиарда кубометров, что более чем на треть меньше прошлогодних показателей.