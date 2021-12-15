В Украине снизился Индекс инвестпривлекательности

Индекс инвестиционной привлекательности Украины во втором полугодии 2021 года снизился до 2,73 балла при максимальных пяти, показал опрос генеральных директоров компаний, проведенный в рамках исследования Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) и юридической фирмой «Василь Киcиль и Партнери».

Как отмечается в сообщении ЕБА, этот показатель на 0,11 балла ниже по сравнению с первым полугодием и на 0,33 балла выше показателя за аналогичный период 2020-го.

Большинство опрошенных генеральных директоров членских компаний ассоциации — 58% считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, этот показатель снизился с начала года на 20%. Еще 35% респондентов назвали текущий инвестиционный климат нейтральным. Только 7% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным по сравнению с 6% во второй половине 2020 года, указано в релизе.

При этом 29% опрошенных директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими шестью месяцами, а 57% убеждены, что условия ведения бизнеса не изменились. Только 14% отмечают улучшение инвестклимата.

Что касается прогнозов, то 13% ожидают улучшения инвестклимата в ближайшие полгода (ранее — 25%). «Большинство, а именно 55%, все еще считает, что инвестклимат останется неизменным в первом полугодии 2022 года. А вот 32% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации (ранее таковых было 17%)», — указали в ЕБА.

В то же время, 19% всех опрошенных, считают, что новым компаниям будет выгодно инвестировать в Украину в течение ближайших 6 месяцев, а количество респондентов, которые с этим не согласны возросло — с 35% до 44%. Остальные 37% опрошенных затрудняются.

Указывается, что у 83% компаний вакцинировано более половины сотрудников, причем у 15% компаний вакцинирован весь персонал. Еще у 16% бизнеса вакцинировано от 25 до 49% персонала и только у 1% наших членских компаний вакцинировано менее четверти всех сотрудников.

Согласно релизу, развитие бизнес-климата по прежнему сдерживает слабая судебная система (так утверждают 87% опрошенных), высокий уровень коррупции (85%), а также теневая экономика (76%). В этом году впервые в этот список добавился низкий темп вакцинации населения — так считают 50% директоров.

Среди позитива бизнес-лидеры выделяют сотрудничество с МВФ и стабильный валютный курс, диджитализацию государственных услуг, валютное регулирование, запуск рынка земли и реформу градостроительства.

Улучшить в 2022 году инвестклимат могло бы внедрение судебной реформы, борьба с коррупцией, контрабандой, теневой экономикой и теневой занятостью, устранение геополитических угроз, создание предполагаемых и прозрачных условий для работы бизнеса, упрощение налогообложения и уменьшение бюрократии, ускорение вакцинации.