Кабмин направил средства для строительства жилья военным на закупку оружия

Кабинет министров перераспределил 333,2 млн грн, ранее выделенных на строительство жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины, на закупку вооружения и военной техники.

Согласно распоряжению № 1655 от 15 декабря, правительство перераспределило 333 млн 188 тыс. грн с программы «строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины» на программу «развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования».

В распоряжении отмечается, что по результатам анализа выполнения Министерством обороны Украины функций собственного строительства жилья для военнослужащих было выявлено невыполнение мер по причине невозможности застройщика выполнить условия договора. В связи с этим, принимая во внимание приоритетность мер государства по оснащению ВСУ, правительство перераспределило средства между программами для закупки вооружения и военной техники, в частности на аванс для закупки берегового ракетного комплекса 360МЦ «Нептун».