Число зараженных штаммом омикрон удваивается каждые два-три дня

Омикрон-штамм распространяется очень быстро и число зараженных им удваивается каждые два-три дня. Об этом сообщил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро телеканалу Sky News.
Набарро не исключил в связи с этим роста смертности от коронавируса, отметив, что в ближайшее время «проблема станет серьезной».
Более высокие темпы распространения омикрон-штамма в сравнении с другими вариантами коронавируса, как полагают в ВОЗ, приведут к увеличению числа госпитализаций и росту нагрузки на медицинских работников и системы охраны здоровья. Это в свою очередь может вызвать рост смертности, указывают эксперты.
ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении организации говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность». «Омикрон» распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов", — сообщил 14 декабря на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Новый штамм обнаружен на настоящий момент в 77 странах мира.
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