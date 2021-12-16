В НАТО уверяют, что не пойдут на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь

НАТО не пойдет на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь, а Россия является агрессором и должна изменить поведение, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Агрессором является Россия. Россия применила военную силу против Украины, незаконно аннексировав часть Украины, Крым, в 2014 году, и продолжает дестабизировать Восточную Украину. Сейчас мы видим значительное, сильное наращивание военного потенциала в и вокруг Украины войсками, вооруженными подразделениями, боевыми танками, большим количеством передового оборудования, что абсолютно неоправданно и подрывает безопасность Украины и безопасность Европы. Так что это Россия должна изменить поведение, Россия должна изменить курс», — сказал Столтенберг на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

Он заверил, что НАТО не пойдет на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь.

«Мы не пойдем на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь, мы не пойдем на компромисс относительно права НАТО защищать и оборонять всех союзников по НАТО и компромисс относительно того, что НАТО имеет партнерство с Украиной, которое важно для Украины как суверенной нации и НАТО как альянса 30 демократий, который имеет право тесно сотрудничать с близким партерном, как Украина. Наше сотрудничество с Украиной оборонное, это вовсе не угроза для России», — отметил генсек.