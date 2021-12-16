«Укрзализныця» запускает «Слобожанский экспресс», который соединит три области

АО «Укрзализныця» в субботу, 18 декабря, запускает новый региональный поезд «Слобожанский экспресс», который соединит Луганскую, Харьковскую и Сумскую области.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, свой первый тестовый рейс поезд осуществит по маршруту Попасная — Харьков — Сумы. На постоянной основе будет курсировать в сообщении Попасная — Харьков, Харьков — Ворожба.

Отмечается, что на маршруте будет курсировать дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. Этот поезд имеет максимальную скорость 140 км/ч, в его составе три вагона на 170 мест.