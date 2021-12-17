Рада вернула госсубсидии иностранным кинематографистам при создании фильмов в Украине

Верховная Рада устранила несогласованности в законе «О государственной поддержке кинематографии в Украине», касающиеся предоставления государственной субсидии для возврата части затрат, которые понес иностранный субъект кинематографии при создании фильмов в Украине.
За соответствующий законопроект № 6265 о внесении изменений в ст. 11 закона «О государственной поддержке кинематографии в Украине» относительно устранения технических и логических несогласований проголосовали в целом 298 народных депутатов.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он устраняет технические ошибки, допущенные во время внесения изменений в закон о государственной поддержке кинематографии в Украине о предоставлении государственной субсидии для возврата части квалифицированных затрат, которые понес иностранный субъект кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине.
«Разблокирование реализации права иностранного субъекта кинематографии на получение государственной субсидии создаст механизмы для привлечения иностранных инвестиций в Украину, создание новых рабочих мест, повышение профессионального уровня украинских специалистов в этой отрасли за счет сотрудничества с мировыми игроками, развитию инфраструктуры Украине и туризму», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.
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