Беларусь по итогам года поставит Украине более миллиарда кВт⋅ч электроэнергии

Поставки белорусской электроэнергии в Украину по итогам нынешнего года составят около 1,1 — 1,2 млрд кВт⋅ч. Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный директор государственного производственного объединения «Белэнерго» Павел Дрозд.

«В этом году поставки белорусской электроэнергии организованы в соответствии с техническими возможностями энергосистем Беларуси и Украины. Ожидаемый объем поставки по 2021 году порядка 1,1 — 1,2 млрд кВТ⋅ч», — отметил он.

Он отметил, что поставки будут зависеть от выгодности для сторон. Дрозд уточнил, что на поставки влияют объем выработки электроэнергии украинской энергосистемой, а также цена закупки.

Как сообщалось, 6 ноября Беларусь возобновила коммерческие поставки электроэнергии в украинскую энергосистему.