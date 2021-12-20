Беларусь по итогам года поставит Украине более миллиарда кВт⋅ч электроэнергии

Поставки белорусской электроэнергии в Украину по итогам нынешнего года составят около 1,1 — 1,2 млрд кВт⋅ч. Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный директор государственного производственного объединения «Белэнерго» Павел Дрозд.
«В этом году поставки белорусской электроэнергии организованы в соответствии с техническими возможностями энергосистем Беларуси и Украины. Ожидаемый объем поставки по 2021 году порядка 1,1 — 1,2 млрд кВТ⋅ч», — отметил он.
Он отметил, что поставки будут зависеть от выгодности для сторон. Дрозд уточнил, что на поставки влияют объем выработки электроэнергии украинской энергосистемой, а также цена закупки.
Как сообщалось, 6 ноября Беларусь возобновила коммерческие поставки электроэнергии в украинскую энергосистему.
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