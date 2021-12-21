В Лондоне отменили новогодние торжества

Власти Лондона отменили новогодние торжества, которые должны были состояться на Трафальгарской площади, из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщил в Twitter мэр города Садик Хан.
«В связи с резким ростом числа случаев заражения коронавирусом мы приняли непростое решение отменить торжественные мероприятия на Трафальгарской площади. Безопасность жителей Лондона должна быть на первом месте», — написал он.
По словам Хана, это решение «разочарует многих жителей Лондона», однако нужно сделать «правильные шаги, чтобы сократить масштабы распространения коронавируса».
На прошлой неделе в Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за резкого роста числа случаев заражения омикрон-штаммом. По словам мэра, новый штамм стал доминирующим в столице.
В начале декабря на фоне распространения «омикрона» власти Великобритании ужесточили правила въезда в страну. Все въезжающие старше 12 лет обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР- или LFD-теста (теста, проведенного методом иммунохроматографического анализа).
С 10 декабря в Лондоне ввели обязательное ношение масок в общественных места, а с 13 декабря жителям столицы рекомендовали перейти на удаленный формат работы.
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