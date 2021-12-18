В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за омикрон-штамма

Мэр Лондона Садик Хан объявил в субботу чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, из-за чего больницы города могут оказаться переполнены пациентами в самое ближайшее время.

«После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение», — сказал градоначальник, обращение которого транслировал телеканал Sky News. Хан отметил, что в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».

Согласно правительственным данным, за последнюю неделю показатели госпитализации в британской столице выросли на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.