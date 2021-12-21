В Финляндии впервые за 40 лет запустили новую АЭС

Третий энергоблок АЭС «Олкилуото» в Финляндии запущен рано утром во вторник, говорится в заявлении собственника станции, компания Teollisuuden Voima.
«Исторический момент! Третий энергоблок АЭС „Олкилуото“ был запущен сегодня, во вторник, 21 декабря, в 3.22. Производство электроэнергии начнется, когда блок будет подключен к национальной сети в конце января 2022 года», — говорится в сообщении.
Финские СМИ отмечают, что новая АЭС введена в эксплуатацию впервые за 40 лет. Ожидается, что третий энергоблок АЭС «Олкилуото» будет вырабатывать около 14% электроэнергии Финляндии.
Согласно сообщению собственника станции, после пуска уровень мощности повышается поэтапно, на каждом уровне мощности проводятся пусконаладочные испытания.
АЭС «Олкилуото» — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии. В 2002 году было решено возводить третий энергоблок на данной АЭС. В 2003 году подрядчиком строительства стала французская группа Areva. Окончательное разрешение на строительство было получено в 2005 году. Стоимость строительства оценивалась в 3 миллиарда евро, однако впоследствии она выросла в три раза — до 9 миллиардов евро.
В Финляндии еще работает АЭС «Ловииса» с советскими реакторами ВВЭР-440/213. В 2020 году АЭС Ловииса произвела 7,8 тераватт-часов электроэнергии, что составляет более 10% всей электроэнергии, произведенной в Финляндии.
Кроме того, с участием российского «Росатома» на северо-западе страны планируется построить одноблочную АЭС «Ханхикиви-1» на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 7-7,5 миллиарда евро.
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