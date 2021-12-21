Зеленский хочет в следующем году получить от НАТО четкую перспективу

Украина ожидает получить четкую временную перспективу от НАТО уже в следующем году, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в Европейском Союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году», — заявил Зеленский, выступая на ежегодной конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».
Зеленский заявил в своей речи, что для достижения целей, которые ставит руководство Украины, дипломатия страны должна стать быстрой, креативной, амбициозной и результативной. «Украина, наша Украина, нужна Европе, а не наоборот, вот это амбициозность», — пояснил послам свой подход он. По словам президента, Украина не должна ощущать себя «бедным родственником» и должна утвердиться в роли «регионального лидера», «движущей силы процессов».
Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.
В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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