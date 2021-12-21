Украина в 2022 году создаст зону свободной торговли с Турцией

Власти намерены создать зону свободной торговли с Турцией в следующем году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во вторник на конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

«Мы планируем оформить зону свободной торговли с Турцией уже в 2022 году во время визита президента Тайипа Эрдогана», — сказал он.

«Также нужно двигаться в сторону либерализации торговли с США, Японией, другими нашими торговыми партнерами», — заявил Зеленский.

Об ускорении работы по соглашению о зоне свободной торговли президенты двух стран договорились в сентябре в ходе встречи в США на полях 76-й Генассамблеи ООН.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина и Турция надеются подписать соглашение о свободной торговле, переговоры о котором продолжаются уже много лет, в феврале 2022 года. После вступления в силу соглашение о ЗСТ, по его словам, «значительно усилит и без того прочные торговые связи между двумя черноморскими государствами и будет способствовать установлению новых деловых связей».

В 2012 году задачу создания ЗСТ с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично ставил еще тогдашний глава государства Виктор Янукович.