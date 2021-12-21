Украина в 2022 году создаст зону свободной торговли с Турцией

Власти намерены создать зону свободной торговли с Турцией в следующем году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во вторник на конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».
«Мы планируем оформить зону свободной торговли с Турцией уже в 2022 году во время визита президента Тайипа Эрдогана», — сказал он.
«Также нужно двигаться в сторону либерализации торговли с США, Японией, другими нашими торговыми партнерами», — заявил Зеленский.
Об ускорении работы по соглашению о зоне свободной торговли президенты двух стран договорились в сентябре в ходе встречи в США на полях 76-й Генассамблеи ООН.
Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина и Турция надеются подписать соглашение о свободной торговле, переговоры о котором продолжаются уже много лет, в феврале 2022 года. После вступления в силу соглашение о ЗСТ, по его словам, «значительно усилит и без того прочные торговые связи между двумя черноморскими государствами и будет способствовать установлению новых деловых связей».
В 2012 году задачу создания ЗСТ с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично ставил еще тогдашний глава государства Виктор Янукович.
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