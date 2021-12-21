Путин хочет получить от США юридически обязывающий документ по гарантиям безопасности

Юридически обязывающим гарантиям в сфере безопасности с американской стороны верить нельзя, но России нужно хоть что-то большее, чем простые устные заверения, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии. Мы с вами хорошо знаем — и этому-то нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными, объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя», — сказал он на коллегии Минобороны.

Президент России также заявил, что РФ готова принимать военно-технические меры в случае приближения НАТО к российским границам. «В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать», — сказал Путин

Также Путин выразил недоумение расширением НАТО на восток после холодной войны, несмотря на почти союзнические отношения Москвы и Запада в то время.