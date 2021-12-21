КС признал конституционным запрет российских фильмов и телепередач

Большая палата Конституционного суда Украины приняла решение по делу, начатому по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины отдельных положений статьи 6 закона Украины «О телевидении и радиовещании», сообщает пресс-служба КС во вторник.
«Суд признал соответствующими Конституции Украины предписания первого предложения абзаца десятого части второй статьи 6 закона Украины «О телевидении и радиовещании», абзаца четвертого части третьей статьи 15, абзаца четвертого части четвертой статьи 15, части шестой статьи 15, части седьмой статьи 15, части первой статьи 15-1, второе предложение части второй статьи 15-1 Закона Украины «О кинематографии», — говорится в сообщении.
В КС поясняют, что данные положения указанного закона подразумевают запрет на использование и трансляцию украинскими телерадиоорганизациями аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в Список лиц, создающих угрозу для национальной безопасности Украины.
Кроме того, упомянутые положения закона касаются запрета на трансляцию (демонстрирование путем показа каналами вещания) фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, в т.ч. и тех, которые не способствуют популяризации или пропаганде органов государства-агрессора и их отдельных действий (запрет на данную категорию фильмов распространяется на произведения, производимые и/или впервые обнародованные после 1 января 2014 года).
Полный текст решения КСУ по указанному делу будет обнародован на сайте Суда в ближайшее время.
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