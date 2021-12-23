В Казахстане приняли закон об отмене смертной казни

Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг принял закон о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросу отмены смертной казни. Поправки предлагают исключить смертную казнь из всех статей Уголовного кодекса республики. Трансляция заседания велась на сайте парламента.
Изменения в законодательство разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленному на отмену смертной казни. Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года.
Теперь самым суровым наказанием в Уголовном кодексе будет пожизненное лишение свободы.
После принятия Сенатом закон об отмене смертной казни поступит на подпись президенту Казахстана.
В действующем Уголовном кодексе Казахстана смертная казнь предусмотрена по 17 статьям. При этом во всех случаях суд имеет альтернативу в виде пожизненного лишения свободы.
В настоящее время в стране действует мораторий на смертную казнь. 17 декабря 2003 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о введении бессрочного моратория на исполнение приговоров к смертной казни до решения вопроса об ее отмене. Указ вступил в силу с 1 января 2004 года.
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