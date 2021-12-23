В МИД прокомментировали заявление Путина о подготовке Украиной военной операции на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины опровергло заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина якобы готовится к проведению «военной операции» на Донбассе, и призвало Россию к соблюдению режима прекращения огня.
«Заявление президента России о якобы подготовке Украиной „военной операции“ на Донбассе не соответствует действительности. Украина стремится исключительно к миру. Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, в первую очередь в Нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта», — сказал спикер МИД Украины Олег Николенко агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.
Он подчеркнул, что более того, глава офиса президента Украины и делегация Украины в Трехсторонней контактной группе проделали титаническую работу, чтобы добиться возобновления режима прекращения огня.
«Призываем РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины. Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников», — указал Николенко.
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