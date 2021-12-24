Минобороны пересмотрит список военнообязанных профессий для женщин

Министерство обороны Украины сократит ранее расширенный список профессий, представительницы которых обязаны встать на военный учет, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция «Слуга народа»).
«Обсудили этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым и пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным силам и другим военным формированиям», — написал Завитневич в соцсети Facebook.
При этом, подчеркнул он, сама инициатива является правильной. «Страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает», — отметил нардеп.
Как сообщалось, 11 октября Министерство обороны Украины приказом № 313 расширило список профессий, которые обязывают женщин встать на военный учет. Всего в список входит более 100 профессий.
Приказ вступил в силу 17 декабря.
Представительницы включенных в обновленный список профессий в возрасте от 18 до 60 лет должны встать на военный учет в течение 2022 года.
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