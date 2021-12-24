Более 42% украинцев прошли полный курс вакцинации против COVID-19

Уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19, 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни, сообщили в Министерстве здравоохранения утром в пятницу.

«Уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%», — указано в сообщении на телеграм-канале.

Как сообщалось, по состоянию на 24 декабря с начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, из них получили первую дозу — 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу — 1 389 человек. В общей сложности проведено 27 834 543 прививки.