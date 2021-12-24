Зеленский перед Новым годом еще раз соберет СНБО

Президент Владимир Зеленский распорядился созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны в среду 29 декабря.

Отмечается, что в пятницу 24 декабря после доклада секретаря СНБО Украины Алексея Данилова Зеленскому, глава государства принял решение о проведении 29.12.2021 г. заседания совета нацбезопасности.