Из «красной» зоны на днях выйдут последние две области

Волынская и Запорожская области, единственные оставшиеся в «красной» зоне, в ближайшие дни выйдут из этого уровня эпидемической опасности.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Рада».

«Последние две области — Волынская и Запорожская — вышли за индикаторами из „красного“ уровня эпиднебезопасности. Мы вчера от Министерства здравоохранения направили соответствующее заявление в Кабинет министров о созыве комиссии по ТЭБ и ЧС, которое рассмотрит ситуацию. И потенциально мы в ближайшие дни сможем вывести последние две области из „красного“ уровня эпиднебезопасности», — рассказал он.

Сейчас в красной зоне эпидемической опасности находятся Волынская и Запорожская области. К желтому уровню эпидопасности отнесены Киев и остальные регионы.