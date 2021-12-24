Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП вновь не утвердила победителя

Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в пятницу вечером вновь не утвердила результаты конкурса, по которым детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП.

За такое решение у комиссии не нашлось голосов на заседании в пятницу вечером.

Таким образом, победители конкурса есть, но технически не утверждены результаты, — комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения.

Ранее глава комиссии Катерина Коваль заявила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», что комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) намерена приложить все усилия для того, чтобы сделать невозможным обжалование результатов конкурса.