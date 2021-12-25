Газпром пятый день подряд не забронировал мощности газопровода «Ямал — Европа»

Российский «Газпром» не забронировала мощности газопровода «Ямал — Европа» на субботу, 25 декабря, в ходе дополнительной сессии аукциона, сообщает «РИА Новости». Это происходит пятый день подряд.

Компания накануне на аукционе «на день вперед» не забронировала прокачку газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа». В некоторые дни компания заказывала мощности не на регулярной, а на дополнительной сессиях или использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако предложение на субботу во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным.

С 17 декабря «Газпром» сокращал объем бронирования, а с 21 декабря и вовсе перестал бронировать мощности. В тот же день цены на газ на европейской бирже ICE превысили $2 тыс. за кубометр, поднявшись на 20%.