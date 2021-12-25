В Украине 5 276 новых COVID-заражений и 268 смертей

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 5 276 новых заражений коронавирусом, из них заболели 378 детей и 90 медработников. Умерли от болезни 268 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Наибольшее количество заражений обнаружили в г. Киев (908), Донецкой (390), Львовской (375), Киевской (362) и Полтавской (308) областях.

Также за минувшие сутки: госпитализировано — 1 689 человек; летальных исходов — 268; выздоровело от болезни — 15 639 человек.

Сделано тестов за сутки — 63855. Из которых методом ПЦР — 29531, ИФА — 5477, экспресс-тестами — 28847.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 642 314 человек; поправилось — 3 423 933; летальных исходов — 94 700; проведено ПЦР-тестирований — 16 656 395.