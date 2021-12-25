В Украине 5 276 новых COVID-заражений и 268 смертей

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 5 276 новых заражений коронавирусом, из них заболели 378 детей и 90 медработников. Умерли от болезни 268 человек.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Наибольшее количество заражений обнаружили в г. Киев (908), Донецкой (390), Львовской (375), Киевской (362) и Полтавской (308) областях.
Также за минувшие сутки: госпитализировано — 1 689 человек; летальных исходов — 268; выздоровело от болезни — 15 639 человек.
Сделано тестов за сутки — 63855. Из которых методом ПЦР — 29531, ИФА — 5477, экспресс-тестами — 28847.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 642 314 человек; поправилось — 3 423 933; летальных исходов — 94 700; проведено ПЦР-тестирований — 16 656 395.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016