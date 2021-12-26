Центробанки накопили рекордное количество золота

Центробанки мира из-за недоверия к доллару повысили долю золота в своих активах до отметки в 36 тыс. тонн, что стало рекордным показателем с 1990 года. Об этом в воскресенье сообщила газета Nikkei.
Отмечается, что за последние 10 лет доля этого актива возросла на 15% или 4,5 тыс. тонн. Соответствующая тенденция связана с возникновением в 2008 году глобального финансового кризиса, который понизил доверие Центробанков к долларовым активам. В связи с этим государства стали закупать золото для защиты своих финансовых систем, поскольку у этого актива нет кредитного риска, а также риска банкротства, подчеркивает Nikkei.
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