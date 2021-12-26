Зеленский до сих пор официально числится уклонистом на сайте Минобороны

Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, который благословил постановку до конца 2022 года на военный учет женщин (от 18 до 60 лет), до сих пор на официальном сайте Министерства обороны Украины числится уклонистом.
Об этом пишет блогер Валерий Галиев.
«Отмечу, именно Зеленский инициировал закон, по которому украинки обязаны становиться на воинский учет. Именно его фракция его поддержала. Именно его подпись под ним стоит.
То есть сам Зеленский, который не явился в военкомат, когда его вызывали, решил, чтобы туда сходили миллионы украинок.
Вместо принесения мира Зеленский пустил страну на путь тотальной милитаризации, показав свою полную неспособность завершить вооруженный конфликт на Донбассе. Зеленский — это война. К сожалению», — отмечает автор.
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