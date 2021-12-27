Казахстан ведет переговоры с РФ по строительству АЭС

Нур-Султан обсуждает с «Росатомом» строительство в Казахстане атомной электростанции. Об этом глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Кайрат Келимбетов сообщил в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что одним из главных трендов сейчас является декарбонизация. «Это переход в новое состояние от энергетической модели, в которой у нас энергетика на угле занимает 70%», — отметил он.

По его словам, к 2060 году Казахстан планирует стать углеродно нейтральным, а к 2030-му — на 15% снизить объем выбросов углекислого газа. Для этого необходимо привлекать инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, отметил Келимбетов.

«Где-то нужен газ, и здесь мы сотрудничаем с „Газпромом“, но, скорее всего, Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры, в том числе и с „Росатомом“, мы уже ведем», — заявил он.

Глава агентства добавил, что для Казахстана декарбонизация — это не только уход от угля, а также переход от старой энергетической модели, где он зарабатывал на нефти и газе, к некой экономической модели, где роль электроэнергетики другая. «И тарифы другие. Понятно, что тариф у нас сегодня достаточно невысокий, повышение не самая хорошая новость для населения и промышленности, последняя становится менее конкурентоспособной. Но это реальность», — заключил Келимбетов.

В 2019 году президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложил расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере и построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. 1 сентября этого года в послании народу Казахстана Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в стране безопасной атомной энергетики.

В конце сентября Путин еще раз заявил, что Россия может построить атомную электростанцию в Казахстане и оказать другую поддержку Нур-Султану в этой сфере.

19 ноября Токаев сообщил, что Казахстан будет вынужден принять решение о строительстве на своей территории АЭС, поскольку в стране уже ощущаются признаки энергодефицита.