В Харьковской области во время охоты случайно застрелили охотника

Охотник получил смертельное ранение на территории Краснокутского лесничества в Харьковской области во время охоты, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

«40-летний охотник сделал выстрел из своего гладкоствольного охотничьего ружья Иж-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины»,- говорится в сообщении.

40-летнему охотнику объявлено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.